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17 августа, 13:55

Шоу-бизнес

Актер Глеб Калюжный получил медаль Твардовского

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Глава Минкультуры России Ольга Любимова наградила медалью Александра Твардовского 24 деятелей искусства, среди которых был актер Глеб Калюжный. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Церемония награждения прошла 17 августа. Медали также получили ведущий солист оперы Мариинского театра Вячеслав Васильев, оператор-постановщик Руслан Герасименков, писатель, член Союза писателей России Ростислав Ищенко и другие.

Любимова отметила, что люди, которые, подобно Твардовскому, соединяют в себе высокий профессионализм, гражданскую ответственность и искреннюю преданность своему делу, всегда были и остаются среди представителей разных отраслей культуры.

Ранее Владимир Путин наградил народного артиста России Николая Баскова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Он получил награду за заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную работу. За такие же достижения аналогичным орденом награждена народная артистка России Ольга Богданова.

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