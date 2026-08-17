В Москве пройдет 11-й этап программы "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве проведут 11-й этап программы стимулирования потребительского спроса "Миллион призов". Об этом сообщили в Московской торгово-промышленной палате (МТПП) на пресс-конференции 17 августа, передает портал мэра и правительства столицы.

Акция "#ВыбираемВместе2026 – Москва" состоится в рамках выборов депутатов Госдумы IX созыва, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Присоединиться смогут все избиратели, проголосовавшие онлайн или через терминалы электронного голосования.

Каждый участник получит не менее тысячи городских баллов, также разыграют призы номиналом 3, 5, 10 и 50 тысяч баллов.

Для участия необходима полная учетная запись на портале mos.ru (для голосующих онлайн), возраст от 18 лет и постоянная регистрация в Москве. Жители других регионов могут подать заявление для голосования по месту нахождения в Москве (мобильный избиратель).

Президент МТПП Владимир Платонов отметил, что, несмотря на санкционное давление, московская экономика продолжает развиваться, занимая вторую строчку в мире среди городских экономик. Одним из главных драйверов этого развития является малый и средний бизнес: в 2025 году в столице работало более 900 тысяч субъектов МСП – это свыше 85% всех предприятий города и около 14% общего количества субъектов МСП в России.

По его словам, город последовательно развивает комплексную систему поддержки предпринимательства, включая льготное кредитование, поручительства, субсидии и гранты.

Он добавил, что за время проведения акций в них приняли участие свыше 5,6 миллиона москвичей. Нововведением станет участие не только московских избирателей, но и всех граждан России, решивших проголосовать в Москве и включенных в электронный список избирателей по месту нахождения.

Первый заместитель руководителя исполкома ОНФ Сергей Горбунов отметил, что партнерами акции стали 126 благотворительных фондов. За все время проведения программы участники перечислили на благотворительные нужды свыше 470 миллионов призовых баллов.

В 2024 году к программе присоединился фонд "Народный фронт. Все для Победы!", горожане перевели ему больше 125 миллионов рублей.

Кроме того, участники смогут направить баллы, чтобы поддержать участников специальной военной операции. Средства будут использованы для покупки амуниции и техники.

"Готовность москвичей жертвовать средства на благие дела демонстрирует высокую степень социальной ответственности и единства общества", – отметил Горбунов.

Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко напомнил, что программа "Миллион призов" стала частью цифровой экосистемы Москвы, сформированной вокруг проекта "Активный гражданин". Различные акции проводятся круглогодично, пользователям начисляются баллы за участие в городских проектах, голосованиях и выполнении заданий.

Баллы можно тратить на сувениры, билеты в музеи, скидки в магазины и рестораны или направлять на благотворительность. В прошлом году на витрине программы было представлено более 900 товаров и услуг. Пищелко отметил, что за прошлый год более 1,1 миллиона жителей стали активными участниками, сделали свыше 1,3 миллиона заказов, а всего за время программы оформлено более 18,9 миллиона заказов.

Директор Московской фабрики мороженого АО "БРПИ" Наталья Еремина отметила важность развития собственных производств и сильных отечественных брендов. По ее словам, городские проекты, в том числе "Миллион призов", дают российским компаниям возможность познакомить потребителей со своей продукцией и расширить аудиторию.

При этом программа объединяет интересы жителей, предпринимателей и города: москвичи открывают для себя качественные российские товары, производители получают новых покупателей, а бизнес – дополнительную возможность участвовать в общественно значимых и благотворительных проектах.

Ранее сообщалось, что участники программы лояльности "Миллион призов" могут использовать накопленные баллы, чтобы получить сувениры, изготовленные подопечными благотворительных фондов – партнеров программы. Например, доступны комплекты игрушек в виде пары котиков, наборы текстильных игрушек-сов, интерьерные картины, игрушки-магниты из валяной шерсти, наборы открыток с конвертами и керамические подвески ручной работы.

