МГИК: в Москве появятся новые избирательные участки в местах притяжения горожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве расширят сеть избирательных участков для голосования на выборах 18–20 сентября 2026 года, сообщили во время первого заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Традиционно будут доступны все способы голосования – например, онлайн отдать свой голос смогут горожане при наличии полной учетной записи на портале mos.ru. Кроме того, можно будет отдать голос на любом участке Москвы с помощью терминала электронного голосования. На участке по месту постоянной регистрации можно получить бумажный бюллетень.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова рассказала, что в городе появятся новые участки для голосования. Их откроют в местах притяжения горожан – в центрах госуслуг, торговых центрах и районных центрах "Место встречи". Всего таких точек будет 51, на каждой установят терминалы электронного голосования.

По словам Кирилловой, это упростит поиск участка и позволит совместить голосование с повседневными делами.

"По нашим прогнозам, у избирателей, приехавших из других регионов России, особенно востребованными будут именно новые участки. Они смогут проголосовать в Москве на выборах депутатов Государственной думы по партийным спискам", – подчеркнула она.

Кроме того, жители регионов, где будут проходить выборы высших должностных лиц, также смогут проголосовать, находясь при этом в Москве.

Для голосования не по месту регистрации необходимо воспользоваться системой "Мобильный избиратель", добавила председатель МГИК.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко отметил рост популярности электронной формы. На выборах депутатов Госдумы в 2021 году электронным способом проголосовало в Москве около 52% избирателей. На выборах мэра Москвы в 2023 году доля электронных избирателей превысила 80%, а в 2024 году во время выборов в Московскую городскую думу доля электронных избирателей составила 95%.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев сообщил, что 28 августа пройдет тестовое голосование для проверки системы.

"Мы предлагаем провести тест, традиционно предложив горожанам ответить на актуальный вопрос городской повестки", – сказал Ковалев.

Также он уточнил, что набор наблюдателей в Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы продолжается, старт обучения запланирован на 23 августа.

Голосование будет проходить в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Отдать голос смогут и россияне, находящиеся за границей – как минимум в 31 стране мира при российских диппредставительствах будут открыты избирательные участки. В перечне фигурируют такие страны, как Болгария, Великобритания, Казахстан, Южная Корея, Япония, Египет, США и другие. При этом в Белоруссии откроются 7 избирательных участков.

