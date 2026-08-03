Прием заявлений на выбор удобного способа голосования стартовал на "Госуслугах"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

На портале "Госуслуги" начался прием заявлений на выбор удобного способа голосования на выборах в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

Принять участие в выборах можно онлайн или на избирательном участке. Способ голосования необходимо выбрать до 23:59 14 сентября на "Госуслугах".

Отдать голос на федеральной платформе Дистанционного электронного голосования смогут жители 32 регионов РФ. Москвичи смогут принять участие на mos.ru.

Информационные ресурсы ДЭГ внесены в "белые списки", поэтому ими можно будет пользоваться и при отключении мобильной связи в целях безопасности. На период проведения выборов в регионах также организуют точки доступа Wi-Fi.

Сервис "Мобильный избиратель" позволит тем, кто в период проведения выборов будет находиться не по адресу прописки, заранее выбрать удобный избирательный участок. Также можно выбрать участок, оснащенный дополнительными возможностями.

Кроме того, сформирован особый порядок для жителей 6 регионов, которые могут принять участие в голосовании за главу своего региона, находясь в Москве.

Благодаря личному кабинету на "Госуслугах" пользователи могут узнать о выборах, проверить номер и адрес избирательного участка, ознакомиться с дополнительными возможностями на избирательном участке, прочитать информацию о кандидатах и партиях, а также подать заявление на ДЭГ или воспользоваться сервисом "Мобильный избиратель".

Голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. В эти же даты состоятся и иные совмещенные с голосованием выборы и референдумы, которые были назначены на 20 сентября.

В бюллетене по федеральному избирательному округу будут представлены 11 партий. В их число вошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Яблоко", Партии пенсионеров, "Коммунистов России", "Родины", Партия прямой демократии и "Зеленые".

Всего в заверенные ЦИК федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва вошли 3 133 человека. При этом в перечни кандидатов, выдвинутых партиями по одномандатным избирательным округам, включено 1 667 человек.

