Банк России выпустит 3 новые памятные монеты серии "Красная книга"

Фото: cbr.ru

Банк России 4 августа выпустит в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии "Красная книга". Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Монеты посвящены трем представителям флоры и фауны, находящимся под охраной государства: кавказской лесной кошке, очковой гаге и ушастой круглоголовке. Каждая изготовлена из серебра 925-й пробы, масса чистого металла – 15,55 грамма, диаметр – 33 миллиметра. Тираж каждой монеты – 5 тысяч штук.

На оборотной стороне размещены цветные изображения животных на фоне, выполненном в технике лазерного матирования. На монете "Кавказская лесная кошка" – кошка на камнях на фоне листвы, на "Очковой гаге" – самец птицы на фоне водной поверхности, на "Ушастой круглоголовке" – ящерица на фоне песка. Монеты отчеканены качеством "пруф".

Серия памятных монет "Красная книга" выпускается Банком России с 1992 года. На сегодняшний день в ней насчитывается 82 монеты, посвященных редким и исчезающим видам растений и животных.

Ранее ЦБ ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Купюра посвящена Центральному федеральному округу. На ее оборотной стороне размещено стилизованное изображение карты ЦФО по аналогии с оформлением ранее выпущенных в обращение модернизированных банкнот номиналом 5 000 и 1 000 рублей.