Иран заявил о преднамеренности удара ВСУ по судну в Каспийском море

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Тегеран считает, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по иранскому судну в Каспийском море был преднамеренным. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"По словам украинских чиновников, этот инцидент был непреднамеренным, но имеющиеся доказательства указывают на то, что нападение было преднамеренным", – приводит слова Багаи ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Тегеран примет все необходимые меры, чтобы Украина ответила за свои действия и чтобы подобные инциденты больше не повторялись.

Украинские военные атаковали иранское торговое судно в Каспийском море утром 25 июля. В результате погиб один моряк, еще один получил ранения. В Иране, комментируя атаку, подчеркнули, что Тегеран может дать военный ответ на нападение Украины.

При этом глава МИД Ирана призвал Киев возместить ущерб после удара по судну. Он указывал, что Тегеран не стремится к эскалации, но любая атака на граждан или интересы государства неприемлема.