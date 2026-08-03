Парашютист погиб при выполнении тренировочного прыжка в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Парашютист погиб при выполнении тренировочного прыжка с парашютной системы в Рузском городском округе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Предварительно установлено, что инцидент произошел днем 2 августа над аэродромом Ватулино. 41-летний парашютист прыгнул с высоты 600 метров и при приземлении получил травмы, несовместимые с жизнью. Причиной травмирования ведомство назвало нераскрытие основного парашюта.

По факту случившегося организована проверка. Следователи осмотрели место происшествия. В настоящее время они проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств ЧП.

Ранее стало известно о гибели россиянина при падении параплана в горах Таджикистана. По данным комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) республики, параплан вышел из строя во время полета.

СМИ уточняли, что погибшим оказался Вадим Цыганов – военнослужащий 201-й российской военной базы, которая дислоцируется в Таджикистане.

