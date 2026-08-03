Обвиняемый в подготовке теракта у здания прокуратуры в Пятигорске арестован

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Суд на Ставрополье избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца обвиняемому по делу о подготовке теракта у здания прокуратуры в Пятигорске, сообщила пресс-служба судов Ставропольского края.

По версии следствия, обвиняемый является сторонником запрещенной в России международной террористической организации (МТО).

Он приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, чтобы взорвать здание прокуратуры города Пятигорска. Довести задуманное до конца мужчина не смог, поскольку его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ленинский районный суд Ставрополя избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября 2026 года.

О предотвращении попытки совершения теракта в Пятигорске стало известно 3 августа. ФСБ России установила, что злоумышленник действовал по указанию функционера МТО, который находится в Сирии. Кроме того, после совершения преступления он планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.

