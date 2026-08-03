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03 августа, 13:46

Спорт

Теннисист Медведев поднялся на шестое место в рейтинге ATP

Фото: ТАСС/ЕРА/ALI HAIDER

Россиянин Даниил Медведев поднялся с седьмого на шестое место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные организации.

При этом Андрей Рублев опустился на две строчки и оказался на 16-м месте. Карен Хачанов потерял 13 позиций и теперь занимает 39-е место, а Роман Сафиуллин, опустившийся на 10 строчек, располагается на 102-м месте.

Лидером рейтинга вновь стал итальянец Янник Синнер. На втором месте находится испанец Карлос Алькарас, а выступающий под германским флагом Александр Зверев занимает третью позицию.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. Его актив насчитывает 23 титула ATP в одиночном разряде, победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России.

Ранее Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона, так как проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в матче третьего круга. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу Штруффа. Матч длился 2 часа 52 минуты.

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