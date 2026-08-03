32-градусная жара установится в Москве 5–7 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

В период с 5 по 7 августа в дневные часы в Москве ожидается жара, воздух прогреется до 30–32 градусов. Об этом предупредили в столичном главке МЧС.

Спасатели рекомендуют носить одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности находиться в тени. Кроме того, жителей и гостей столицы призвали соблюдать требования пожарной безопасности, не использовать открытый огонь и быть внимательными.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 101, 112 или на единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Ранее ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец рассказал, что на текущей неделе москвичей ждет прощальная августовская жара. В понедельник и вторник, 3 и 4 августа, осадков не ожидается, воздух прогреется до 24–29 градусов. В четверг, 6 августа, возможен кратковременный грозовой дождь при температуре 28–31 градус.

В пятницу, 7 августа, столбики термометров покажут до 30 градусов, также ожидаются ливни. 8 августа температура воздуха заметно снизится, однако 9 августа выровняется и составит 19–20 градусов тепла.