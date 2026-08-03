Число погибших в результате атак ВСУ на Крым выросло до 4 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число жертв в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму увеличилось до 4 человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Каждая унесенная жизнь – это большая потеря для всех нас", – подчеркнул он.

Аксенов также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Атака на Крым произошла в ночь на 3 августа. Глава региона пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и заверил, что власти окажут всю необходимую помощь.

Кроме того, в результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке под Геленджиком погибли 4 человека, включая одного ребенка. Помимо этого, 10 человек получили ранения, в том числе 2 детей. На место была направлена специализированная бригада медицины катастроф.

