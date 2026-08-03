Мать убитых в Паттайе россиян опознала их тела

Фото: телеграм-канал Baza

Мать убитых в Паттайе россиян Зарина Назимова опознала своих детей. Она сообщила об этом на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Сегодня закончилась последняя надежда", – написала Назимова.

Брат и сестра Роман и Диана Назимовы, которым было 17 и 22 года соответственно, пропали в конце июля. Во время поисков был найден мотоцикл, который им принадлежал. Позже были задержаны подозреваемые, которые признались, что убили подростка, а его сестру забили до смерти.

Их тела нашли закопанными в лесистой местности. По мнению правоохранителей, причиной убийства стали планы по похищению мотоцикла. Фигурантами дела об умышленном убийстве, разбойном нападении с применением огнестрельного оружия и выдачей себя за представителей власти стали четыре человека. Теперь им грозит смертная казнь.

