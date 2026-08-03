В ГД предложили предупреждать водителей об эвакуации через "Госуслуги"

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Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесли на рассмотрение законопроект, обязывающий предупреждать владельцев автомобилей через портал "Госуслуги" за 15 минут до начала эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Проект предлагает внести изменения в действующее законодательство, чтобы перед перемещением машины на штрафстоянку сотрудники были обязаны направить уведомление водителю или собственнику через личный кабинет на "Госуслугах". Предупреждение должно приходить не позднее чем за 15 минут до начала эвакуации.

Как отмечается в пояснительной записке, нововведение повысит удобство для автомобилистов и снизит социальную напряженность вокруг принудительной эвакуации транспортных средств. Авторы законопроекта подчеркивают: если владелец готов немедленно устранить допущенное нарушение, эвакуация становится излишней мерой.

Между тем в России с 1 сентября начнут действовать новые правила перевозки багажа и животных в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, включая такси. Теперь таксопарки смогут самостоятельно устанавливать требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади.

Кроме того, в легковом такси допускается перевозка собак в намордниках, при наличии поводков и подстилок. Мелких домашних животных и птиц можно перевозить в контейнере с глухим дном.