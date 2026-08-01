Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 14:23

Транспорт

В России скорректировали правила въезда фур иностранных компаний

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Иностранные грузовые автомобили с сентября 2026 года не смогут въезжать и выезжать из России при наличии неоплаченных штрафов за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Новые правила распространяются на все международные автомобильные перевозки через территорию России, включая транзитные. Проверять наличие задолженностей на границе будут сотрудники таможенных органов. Для этого им предоставят доступ к информации из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

При обнаружении задолженности таможенники оформят решение о запрете въезда или выезда транспортного средства. Водителю также выдадут требование об оплате проезда по платным дорогам.

Нововведение направлено на повышение платежной дисциплины среди иностранных перевозчиков.

Кроме того, с сентября изменятся правила перевозок в поездах. Поправки утвердил Минтранс. Согласно изменениям, при покупке билета на поезд дальнего следования пассажир должен будет указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты.

Читайте также


транспорт

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика