В России скорректировали правила въезда фур иностранных компаний

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Иностранные грузовые автомобили с сентября 2026 года не смогут въезжать и выезжать из России при наличии неоплаченных штрафов за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Новые правила распространяются на все международные автомобильные перевозки через территорию России, включая транзитные. Проверять наличие задолженностей на границе будут сотрудники таможенных органов. Для этого им предоставят доступ к информации из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

При обнаружении задолженности таможенники оформят решение о запрете въезда или выезда транспортного средства. Водителю также выдадут требование об оплате проезда по платным дорогам.

Нововведение направлено на повышение платежной дисциплины среди иностранных перевозчиков.

Кроме того, с сентября изменятся правила перевозок в поездах. Поправки утвердил Минтранс. Согласно изменениям, при покупке билета на поезд дальнего следования пассажир должен будет указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты.