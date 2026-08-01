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01 августа, 12:38

Транспорт

Количество перевозчиков на московских автовокзалах выросло почти на 20% за год

Фото: t.mos.ru

Количество перевозчиков, сотрудничающих с автовокзалами Москвы, увеличилось почти на 20% за последний год. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает столичный Дептранс.

Привлечением новых партнеров занимается команда Службы развития вокзалов Москвы. Она сопровождает запуск маршрутов и помогает расширять маршрутную сеть.

Благодаря этому у пассажиров появляется больше возможностей для поездок: открываются новые маршруты по России и за рубеж, увеличивается количество рейсов на востребованных направлениях, а также расширяется выбор времени отправления.

Современные московские автовокзалы обеспечивают комфортную инфраструктуру для пассажиров и удобную площадку для работы транспортных компаний.

Ранее сообщалось, что Минтранс утвердил поправки в правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом. Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Теперь при покупке билета на поезд дальнего следования пассажир должен будет указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Перевозчик будет обязан предупреждать об отмене поезда, изменении маршрута или замене состава.

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