Пожар произошел на поле под Омском после падения обломков БПЛА

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Поле загорелось в окрестностях Омска из-за падения обломков вражеского БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

По его словам, воздушную цель удалось сбить силами противовоздушной обороны Минобороны РФ. На месте уже работают пожарные, пострадавших нет.

Вражеская атака беспилотников на Омскую область началась 2 августа. На этом фоне все оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Хоценко указывал, что ситуация находится под контролем.

Кроме того, в аэропорту Омска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, поясняли в Росавиации.

