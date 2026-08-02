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02 августа, 22:49

Происшествия

Львова-Белова назвала удар ВСУ по детской площадке в Белгородской области терактом

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по детской площадке в Белгородской области является бесчеловечным террористическим актом. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"От всей души соболезную родным", – написала Львова-Белова в своем телеграм-канале.

По ее словам, в результате атаки погибла одна и пострадали еще две девочки. По предварительным данным, состояние двух девочек оценивается как средней степени тяжести. Детям оказывается необходимая медицинская помощь. Омбудсмен добавила, что находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Белгородской области Галиной Пятых.

Атака ВСУ по селу Принцевка Валуйского округа Белгородской области произошла 2 августа. В результате погибла 13-летняя девочка, а другой ребенок семи лет получил множественные осколочные ранения головы, спины и ног. Также пострадала еще одна 9-летняя девочка. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее военным преступлением.

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