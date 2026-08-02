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02 августа, 18:24

Транспорт

Ограничения на полеты вводились в аэропорту Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Столичный аэропорт Домодедово принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточнялось, что в районе авиагавани вводились временные ограничительные меры на использование воздушного пространства. Спустя короткое время все ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты.

При этом пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее, утром 2 августа, в Домодедово вводились ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. При этом аналогичные меры в аэропорту Внуково действовали еще с вечера 1 августа. Лишь к утру 2-го числа ограничения были сняты.

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