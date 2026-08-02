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02 августа, 17:05

Транспорт

Ситуативные ограничения возможны на станциях метро вблизи стадиона "Лужники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ситуативные ограничения входа и выхода возможны 2 августа на станциях метро, расположенных вблизи стадиона "Лужники". Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Возможны ситуативные ограничения входа или выхода в связи с проведением мероприятия", – говорится в сообщении.

Перед мероприятием на ближайшей к стадиону станции "Спортивная" южный вестибюль будет работать только на выход пассажиров, а после – только на вход. Пассажирам рекомендуют заранее пополнить карту "Тройка" для обратной поездки.

Ранее стало известно, что в столице 8 августа состоится ночной полумарафон "Забег-2030" и серия велозаездов La Strada в рамках всероссийского физкультурного фестиваля "Лига Спорт. Фест". Впервые в истории города в программу включен ночной полумарафон. Участники смогут выбрать дистанции 21,1 километра и 10 километров. Первый забег стартует в 20:30, второй – в 20:45.

Движение транспорта ограничили в районе "Лужников" 2 августа

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