В Москве умер легендарный таджикский футболист Валерий Турсунов

Фото: vk.ru/fft_official

В Москве скончался бывший нападающий таджикского футбольного клуба "Памир" Валерий Турсунов. Ему был 71 год, сообщила пресс-служба Федерации футбола Таджикистана (ФФТ).

"Валерий Юлдашевич внес большой вклад в развитие таджикского футбола и навсегда останется в памяти болельщиков, коллег и учеников", – говорится в сообщении.

Соболезнования родным и близким выразил президент организации, председатель верхней палаты парламента Таджикистана, председатель города Душанбе Рустам Эмомали. В своем телеграм-канале он пожелал им терпения и стойкости.

Турсунов родился 23 августа 1954 в Кулябе. Дебютировал в основном составе "Памира" в 1974-м, когда состоялась игра против кутаисского "Торпедо".

Карьеру в первенстве СССР провел в 1974–1988 годах, сыграв 542 матча и забив 173 гола. В 1988-м помог "Памиру" выйти в высшую лигу, но из-за травмы спины в 1991 году стал тренером.

В 1990-м Турсунов уехал играть за австрийский клуб "Аустрия", а затем перешел в "Клопайнерзее". Завершил карьеру летом 1991 года.