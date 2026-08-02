Двое детей погибли при пожаре в доме во Фрунзенском районе Петербурга

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Двое детей погибли при пожаре в трехкомнатной квартире в доме во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило в 08:26 2 августа. Пожар произошел в квартире на улице Будапештской. Площадь горения составила 10 квадратных метров.

В результате происшествия пострадала одна женщина, она была госпитализирована в медицинское учреждение. К ликвидации пожара привлекались 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Ранее пожар был зафиксирован в храме Василия Блаженного в Москве. Как писали СМИ, там загорелись личные вещи и мебель в кабинете директора на первом этаже.

Огонь удалось оперативно потушить на площади 10 квадратных метров. В операции по ликвидации участвовали около 10 пожарных машин. Информации о каких-либо пострадавших не поступало.