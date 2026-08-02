Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа, 10:53

Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в доме во Фрунзенском районе Петербурга

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Двое детей погибли при пожаре в трехкомнатной квартире в доме во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило в 08:26 2 августа. Пожар произошел в квартире на улице Будапештской. Площадь горения составила 10 квадратных метров.

В результате происшествия пострадала одна женщина, она была госпитализирована в медицинское учреждение. К ликвидации пожара привлекались 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Ранее пожар был зафиксирован в храме Василия Блаженного в Москве. Как писали СМИ, там загорелись личные вещи и мебель в кабинете директора на первом этаже.

Огонь удалось оперативно потушить на площади 10 квадратных метров. В операции по ликвидации участвовали около 10 пожарных машин. Информации о каких-либо пострадавших не поступало.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика