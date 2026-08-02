Грозовой дождь ожидается в столичном регионе во второй половине 2 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Грозовой дождь прогнозируется в Московском регионе во второй половине воскресенья, 2 августа. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

Из-за этого с 15:00 на территории Подмосковья ввели желтый уровень погодной опасности. В самой столице же синоптики не исключают осадки после 18:00.

При этом в мегаполисе продолжает действовать оранжевый уровень опасности, объявленный накануне, 1-го числа, из-за сильной жары. В течение дня воздух может прогреться до 32 градусов. Такой уровень предупреждает об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и ущерба.

Однако высокие температурные значения сохранятся в Москве только на текущих выходных. С понедельника, 3 августа, начнется спад.

В этот день воздух прогреется до 26–28 градусов, также возможны дожди и грозы. Во вторник и среду, 4 и 5 августа, прогнозируется переменная облачность, а температура будет варьироваться в пределах 23–28 градусов. К пятнице, 7-го числа, температура опустится до 21–26 градусов, а в выходные – до 19–24.