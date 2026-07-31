Синоптик Макарова: жара в Москве в предстоящие выходные не будет рекордной

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жара, которая придет в Москву в ближайшие выходные, 1–2 августа, не будет рекордной. Об этом заявила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"Новых рекордов не будет. 1 августа абсолютный рекорд – 34,4 градуса, это 1936 год. И 2 августа – 36,9 градуса, 2010 год", – сказала специалист.

Она уточнила, что 1 августа воздух прогреется до 28–30 градусов, а 2 августа столбики термометров покажут 29–31 градус.

Ранее Гидрометцентр РФ объявил в предстоящие выходные оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за жары. Он будет действовать с 11:00 1 августа до 16:00 2 августа.

В то же время стало известно, что жара покинет Москву в понедельник, 3 августа. Столбики термометров опустятся до 20–24 градусов, при этом резкого похолодания не ожидается.