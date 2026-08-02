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02 августа, 20:50

Общество

Ливень с сильным ветром обрушился на столицу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливень с грозой и сильным ветром обрушился на Москву. Очевидцы сообщают, что осадки наблюдаются уже в столичном районе Тушино.

О резком ухудшении погоды в ближайший час и до конца суток 2 августа предупредила пресс-служба столичного управления МЧС России. По данным синоптиков, в столице также ожидаются порывы ветра до 13 метров в секунду.

В МЧС рекомендовали горожанам парковать автомобили в безопасных местах, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также быть внимательными за рулем.

Детей не следует оставлять без присмотра. При возникновении чрезвычайных ситуаций москвичей просят звонить по телефонам 101 или 112. В пресс-службе комплекса городского хозяйства, в свою очередь, призвали граждан не укрываться под деревьями.

До этого сообщалось, что жара в столице начнет спадать 3 августа. Днем температура воздуха в столице составит от 26 до 28 градусов тепла. Во вторник и среду, 4 и 5 августа, температура составит 23–28 градусов, ожидается переменная облачность. На следующий день прогнозируется небольшой кратковременный дождь, аналогичная погода сохранится местами в пятницу, 7 августа.

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