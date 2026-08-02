СК и прокуратура организовали проверки после взрыва газа в КЧР

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Следователи и сотрудники прокуратуры организовали проверки после взрыва газа в частном доме в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесской Республики (КЧР). Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону и надзорном ведомстве региона.

В СК указали, что процессуальная проверка организована по факту взрыва баллона бытового газа. В свою очередь в прокуратуре региона отметили, что в ходе организованной надзорным ведомством проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации газового оборудования.

О взрыве газа стало известно 2 августа. По предварительным данным, газовый баллон взорвался под навесом одного из частных домовладений.

При этом возгорания после взрыва не последовало. Пострадало 10 человек, семь из них доставлены в лечебные учреждения Усть-Джегуты и Черкесска.

