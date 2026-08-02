Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа, 19:15 (обновлено 02.08.2026 20:47)

Происшествия

СК и прокуратура организовали проверки после взрыва газа в КЧР

Фото: sledcom.ru

Следователи и сотрудники прокуратуры организовали проверки после взрыва газа в частном доме в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесской Республики (КЧР). Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону и надзорном ведомстве региона.

В СК указали, что процессуальная проверка организована по факту взрыва баллона бытового газа. В свою очередь в прокуратуре региона отметили, что в ходе организованной надзорным ведомством проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации газового оборудования.

О взрыве газа стало известно 2 августа. По предварительным данным, газовый баллон взорвался под навесом одного из частных домовладений.

При этом возгорания после взрыва не последовало. Пострадало 10 человек, семь из них доставлены в лечебные учреждения Усть-Джегуты и Черкесска.

Читайте также


происшествиярегионы

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика