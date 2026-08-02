Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа, 18:56

Общество

Ливень с грозой и сильный ветер ожидаются в Подмосковье до утра 3 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гроза, ливневый дождь и сильный ветер прогнозируются на территории Московской области вечером 2 августа и в ночь на 3 августа. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Уточняется, что порывы ветра могут достигнуть 13 метров в секунду. Жителей и гостей Подмосковья призвали соблюдать осторожность в период непогоды.

По прогнозам, столбики термометров в столице в темное время суток поднимутся до 16–18 градусов тепла, а в центре города – до 21 градуса. В Подмосковье воздух прогреется до 14–19 градусов.

Днем в понедельник, 3 августа, в регионе осадков не ожидается. Температура воздуха в столице составит 25–27 градусов, а по области – до 28 градусов.

Читайте также


обществопогода

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика