Ливень с грозой и сильный ветер ожидаются в Подмосковье до утра 3 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гроза, ливневый дождь и сильный ветер прогнозируются на территории Московской области вечером 2 августа и в ночь на 3 августа. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Уточняется, что порывы ветра могут достигнуть 13 метров в секунду. Жителей и гостей Подмосковья призвали соблюдать осторожность в период непогоды.

По прогнозам, столбики термометров в столице в темное время суток поднимутся до 16–18 градусов тепла, а в центре города – до 21 градуса. В Подмосковье воздух прогреется до 14–19 градусов.

Днем в понедельник, 3 августа, в регионе осадков не ожидается. Температура воздуха в столице составит 25–27 градусов, а по области – до 28 градусов.

