СМИ: пропавших брата и сестру из РФ убили в Таиланде при попытке ограбления

Два жителя Таиланда признались в жестоком убийстве россиян – 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа, которых не могли найти почти неделю. По данным полиции, причиной преступления стало ограбление. Подробности – в материале Москвы 24.

За ними следили?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/___zarina___

Два россиянина – 22‑летняя Диана Назимова и ее 17‑летний брат Роман – были убиты в Таиланде. Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых, которые признались в преступлении на почве ограбления.





из сообщения местных СМИ Юношу застрелили, а девушку забили до смерти.

По данным СМИ, к убийству причастны местные жители по прозвищам Понг (настоящее имя Тхану Киттхонг) и Тхонг (Тхонгчай Сринил). Ранее камеры заметили их рядом с подростками в день пропажи.

Сообщается, что около 04:00 по местному времени Диана и Роман выехали на скутере из жилого комплекса Bristol Park Pattaya, а затем к ним подобрался другой скутер, на котором двигались Понг и Тхонг. В 04:21 брат и сестра остановились возле развязки Чак Нгаео рядом с терминалами оплаты: Диана ненадолго покинула скутер, но быстро вернулась. После этого Роман развернулся и съехал на дорогу, параллельную трассе.

Камеры показали, что россияне остановились рядом со скутером Понга и Тхонга и заговорили с ними, а затем все направились в сторону района Чак Нгаео. Это последнее зафиксированное местонахождение Дианы и Романа, из-за чего Понг и Тхонг стали главными подозреваемыми.

Утверждается, что в 04:26 с телефона Дианы матери пришло сообщение: Urgent! ("Срочно!"). Почти в тот же момент смартфон передал последнюю геолокацию: устройства было в 200 метрах от дома. Также перед исчезновением Диана предупредила маму, что ее телефон зафиксировал подключение неизвестного Bluetooth‑устройства, что могло указывать на слежку. Немногим позднее оба абонента были недоступны.



Мотоцикл брата и сестры обнаружили закопанным в водоотводном канале в районе Хуай‑Яй 29 июля. На следующий день появилась информация о задержании двух граждан Таиланда по имени Панг и Сыа Хой. По версии правоохранителей, они помогли скрыться Понгу и Тхонгу, а также закопали скутер пропавших. Сами задержанные отрицают все предъявленные обвинения.

Подозреваемых в убийстве же поймали на границе с Камбоджей, рассказали РИА Новости в полицейском участке, куда поступило заявление матери пропавших. При этом задержание сопровождала небольшая погоня.





представитель полиции Их сразу, "по горячему", допросили на месте, а когда они признались в убийстве российских брата и сестры, повезли на место преступления, которое они сами назвали на допросе, это гора в пригороде Паттайи. Повезли для поиска тел погибших и следственного эксперимента.

При этом на месте захоронения брата и сестры, которые указали подозреваемые, нашли пять тел, сообщили местные СМИ. Личности остальных погибших пока неизвестны, как и то, имеют ли они отношение к делу об убитых родственниках из РФ.

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин заявил, что РФ выступает за беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных. Также маме погибших окажут всю необходимую поддержку, добавил дипломат.

"Домашний мальчик"

Диана и Роман жили в пригороде Патайи последние пять лет, когда мама Зарина Назимова перевезла их туда вместе со своим отцом. Для брата и сестры было нехарактерно уходить из дома на несколько дней, сообщает сайт "Комсомольской правды".





Зарина Назимова мать Дианы и Романа Сын у меня очень домашний, у него фактически только один близкий друг. Дочка очень добрая, открытая, ни с кем не конфликтовала. Иногда, когда им не спалось, они вдвоем ездили покататься. Но такие поездки никогда не длились больше часа.

Днем 31 июля Зарема Назимова написала в своих соцсетях короткий пост: "С***! Убили моих детей".

По данным СМИ, в день исчезновения молодых людей в доме находился только их дедушка, который спал. Мать в это время была в Бангкоке по делам. Обнаружив отсутствие внуков, мужчина сразу связался с их матерью.

При этом местные журналисты утверждают, что Понг, который признался в убийстве, недавно вышел из тюрьмы: его освободили 5 июня 2026 года. Ранее он привлекался к уголовной ответственности по делу о похищении несовершеннолетнего и за незаконное хранение огнестрельного оружия. Также в Сети появилось видео 6–7-летней давности, на котором, как утверждается, Понг угрожает мальчику. Ребенок поднимает руки и дрожит от страха.

Тетя мужчины, в свою очередь, рассказала журналистам, что в детстве он подвергался жестокому обращению со стороны отца: его регулярно наказывали, обливая водой и прижигая током.

"Он вообще сыновей не любил, любил только дочерей. Да, прямо электрическим током бил, провода подносил. Что я вам врать стану, что ли? Спросите соседей, все соседи это помнят", – отметила родственница Понга.



Сестра одного из подозреваемых сообщила журналистам, что видела мотоцикл пропавших россиян возле дома брата – тогда она еще не знала об их исчезновении. На вопрос о происхождении транспортного средства родственник ответил, что забрал его у человека, задолжавшего 1,7 тысячи долларов. При этом СМИ утверждают, что Понг и Тхонг в день пропажи россиян приходили домой в грязной полицейской форме и с оружием.

Также очевидцы рассказали, что рядом с местом, где нашли мотоцикл, ночью раздавались выстрелы и чувствовался запах химикатов.

В то же время дорога, на которой заметили молодых людей в сопровождении потенциальных преступников, часто используется для вывоза похищенных в мошеннические кол-центры в Камбоджу и Мьянму, утверждают СМИ. В Таиланде в целом уровень преступности остается высоким, рассказал РИА Новости россиянин Евгений Черкасов, который живет в Паттайе с женой уже 15 лет.





Евгений Черкасов живущий в Таиланде россиянин В частности, до сих пор на улицах свободно торгуют наркотиками. И от этого все проблемы. Многие приезжают сюда, накуриваются, а потом совершают преступления.

По словам мужчины, листовки с лицами Дианы и Романа были расклеены по всему городу. Также одна из волонтеров показала район, где жила семья Назимовых, сообщило издание "Московский комсомолец". Дом находится на огороженной территории рядом с парками и малоэтажными жилыми комплексами, но местные утверждают, что там "плохая энергетика".

"Время от времени там орудовали грабители, брали ценные вещи и убегали, но людей никогда не трогали. При этом вокруг комплекса почти ничего нет. Он находится на окраине цивилизации. Рядом пустыри и незастроенные участки. Поэтому камер там действительно может быть мало", – рассказала россиянка, жившая там в апартаментах.

Другие жильцы, наоборот, уверяют, что место безопасное: везде есть видеонаблюдение и охрана, а на въезде проверяют документы.

