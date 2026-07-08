Спасенная в Мьянме девушка рассказала еще о двух россиянках в рабстве

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Гражданка России, которая была спасена из мошеннического центра в Мьянме, рассказала РИА Новости о двух россиянках, которых она встретила.

Она добавила, что практически не общалась с ними, поэтому не знает, стали они жертвами обмана или работали добровольно. Что с ними сейчас, девушка не знает.

Кроме того, за ней постоянно следили – по словам россиянки, рядом с ней жили другие девушки, которые контролировали каждый ее шаг и рассказывали руководству обо всем, чем она занималась.

Россиянку освободили 6 июня. Теперь сотрудники российского посольства в Таиланде оказывают ей помощь, чтобы организовать безопасное возвращение на родину. Это стало возможно благодаря взаимодействию российских дипломатических учреждений, МВД России, а также правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.

Она рассказывала, что в рабство ее продал парень из Tinder. Он убедил девушку прилететь в Мьянму, поскольку якобы хотел пожить там и показать ей буддийские храмы, кроме того, на протяжении долгого времени втирался к ней в доверие и собирал информацию.

Оказавшись в закрытом комплексе, она выяснила, что "возлюбленный" получил деньги за ее продажу, а также передал фотографии, на основе которых с помощью искусственного интеллекта были созданы новые изображения, используемые для мошеннических схем на сайтах знакомств. Помимо этого, девушке пригрозили убийством, если она не будет работать.

