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08 июля, 13:12

Туризм

В РАН предостерегли россиян от поездок на Бали из-за гриппа

Фото: ТАСС/EPA/MADE NAGI

Российским туристам стоит помнить, что на Бали распространяется штамм гриппа, против которого специалисты в РФ пока еще готовят вакцину. Такое заявление сделал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что десятки туристов из России и релоканты заразились гонконгским гриппом на Бали. Писали, что люди переносят заболевание тяжелее ковида.

Онищенко напомнил, что остров находится в южном полушарии. Если в России сейчас середине лета, то там – середина зимы. Грипп в это время года на Бали циркулирует.

"Так вот, если кто-то сейчас собирается лететь на Бали или Индонезию, ближе к экватору, то он должен понимать, что он прилетит туда и даже не будет защищен от того гриппа, который мы будем у себя начинать прививать в конце августа", – сказал академик РАН во время выступления на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

По его словам, вероятнее всего, на Бали обострится и ситуация с короновирусом. Онищенко рекомендовал путешественникам помнить об этом.

До этого Роспотребнадзор проинформировал, что лихорадка денге может скрываться на Бали под видом гриппа. Человек после возвращения в Россию должен внимательно следить за своим самочувствием, подчеркнули в ведомстве.

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