Потомство вновь появилось у пары лебедей на Патриарших прудах в Москве

Фото: телеграм-канал "Москвач • Новости Москвы"

У пары лебедей на Патриарших прудах в Москве второй год подряд появилось потомство.

Птицы сделали гнездо на плавучем домике в центре водоема. В нем находятся не менее 4 птенцов, которые еще не спускались на воду.

В 2025 году эта же пара лебедей впервые стала родителями – тогда на свет появились 6 птенцов. В августе их перевезли в центр реабилитации в Брянской области, где они окрепли и позднее были выпущены на свободу.

Лебедям на Патриарших прудах москвичи дали по два имени: одни их называют Иван и Марья, а другие – Патрик и Патриция. На пруд они вернулись в мае 2026 года после зимовки в Московском зоопарке.

Ранее потомство впервые появилось у пары уток Васи и Маси. Они каждый год возвращаются на территорию Боткинской больницы, где живут в теплое время года. Это радует и врачей, и пациентов, отметили в пресс-службе столичного Депздрава.