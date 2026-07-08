"Мосбилет" пригласил увидеть квартиру Булгакова на Большой Пироговской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Мосбилет" предлагает посетить квартиру Михаила Булгакова на Большой Пироговской улице – одно из литературных мест Москвы, где сохранилась атмосфера жизни писателя. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Именно здесь Булгаков провел почти 7 лет – с 1927 по 1934 год. Сначала он жил в квартире вместе со второй супругой Любовью Белозерской, а затем с Еленой Сергеевной Булгаковой, которая стала главным человеком последних лет его жизни. На Большой Пироговской улице писатель начал работу над романом "Мастер и Маргарита", а также пережил один из самых тяжелых творческих кризисов и написал знаменитое письмо советскому правительству.

Рукописи не горят: что скрывает Музей Булгакова на Большой Пироговской улице

Одной из самых необычных историй, связанных с квартирой, стал пожар, совпавший с событиями из романа "Мастер и Маргарита".

"Зимой 1934 года Михаил Булгаков ночью диктовал Елене Сергеевне сцену пожара в квартире Берлиоза из "Мастера и Маргариты". В этот момент в их собственном доме действительно произошло возгорание. Как вспоминала Елена Сергеевна в дневнике, домработница в плохом настроении уронила керосинку", – рассказал кандидат филологических наук, заместитель директора Музея Михаила Булгакова Иван Назаров.

История самого музея также связана с неожиданностями. Пространство передали Музею Михаила Булгакова в 2016 году. В мае того же года, к юбилею писателя, здесь открылась временная выставка "Рукописи не горят", где посетителям представили сохранившиеся фрагменты черновиков первой редакции "Мастера и Маргариты" 1928–1929 годов, после чего музей закрыли на несколько лет.

В декабре 2021 года пространство открылось уже в обновленном формате. Осенью 2025-го музей снова начал принимать посетителей после очередного перерыва и продолжил рассказывать историю писателя.

Прогулка по миру Булгакова

Постоянная экспозиция посвящена периоду жизни Булгакова на Большой Пироговской улице. В эти годы он создавал пьесы "Бег", "Кабала святош" и "Адам и Ева", приступил к работе над "Мастером и Маргаритой" и одновременно сталкивался с серьезными жизненными испытаниями.

Выставка расположилась в трех частях квартиры – коридоре, кабинете и комнате. Каждое пространство помогает погрузиться в эпоху и увидеть разные стороны жизни писателя. Центральной частью экспозиции стал кабинет. В нем установили пять интерактивных столов, каждый из которых раскрывает отдельную тему, связанную с миром писателя.

Один из столов рассказывает о ранних 1930-х в Москве и позволяет совершить путешествие по Большой Пироговской того времени. Другой посвящен друзьям и гостям Булгакова.

Рядом представлены обычные бытовые предметы – штопор, кофейная мельница, спиртовка, кофейник. Среди них выделяется небольшая коробочка из-под духов, которая принадлежала матери писателя и всегда находилась на его рабочем столе.

Музыкальный стол предлагает услышать композиции, которые звучат в произведениях Булгакова, – от народных песен до "Аиды" Джузеппе Верди и "Фауста" Шарля Гуно. Еще один интерактивный стол посвящен "Мастеру и Маргарите". Посетители могут увидеть, как менялся роман от одной редакции к другой.

Самым необычным стал стол "машина времени". Благодаря ему посетители могут переместиться через разные эпохи – от Иудеи времен Понтия Пилата до фантастического 2222 года из пьесы "Блаженство", на основе которой позже появился знаменитый "Иван Васильевич".

Письмо правительству СССР и личная история писателя

Финальная часть выставки в комнате посвящена письму Булгакова правительству СССР, написанному в марте 1930 года именно в этой квартире. В тот момент писатель находился в тяжелом положении.

В 1929 году были запрещены к постановке три его пьесы – "Дни Турбиных", "Зойкина квартира" и "Багровый остров", что серьезно отразилось на его финансовом состоянии. В письме Булгаков просил либо разрешить ему покинуть страну, либо дать возможность продолжить работу в СССР.

Вокруг этого документа построены три сюжетные линии – Булгаков-драматург, его жизнь с Любовью Белозерской и отношения с Еленой Сергеевной. Особое внимание уделено вещам, связанным с близкими людьми писателя.

"Например, книга Маяковского "История Власа, лентяя и лоботряса", оформленная Натальей Ушаковой. На одной из страниц в образе родителей главного героя легко узнать Булгакова и Белозерскую – дружеская шутка, дошедшая до наших дней. Или шахматы Николая Лямина, с которым писатель регулярно играл", – рассказал Назаров.

Выставка "Булгаков и кино"

Кинематограф занимал особое место в жизни Михаила Булгакова. При этом воспоминания современников о его отношении к кино расходятся. Елена Сергеевна утверждала, что писатель почти не интересовался фильмами, а первая жена Татьяна Лаппа вспоминала, как во время Гражданской войны они ходили в кинотеатры буквально под обстрелами.

О связи писателя с кино говорит и его окружение. Двоюродный брат Николай Булгаков снимался в голливудских фильмах. В квартире на Большой Пироговской даже возникали собственные "кинематографические" истории.

В 1930-е годы Булгаков сотрудничал с кинофабриками, работал над сценариями по "Мертвым душам" и "Ревизору", получал предложения по другим проектам – от историй о медицинских экспериментах до фильмов на антирелигиозную тематику. Параллельно развивалась его театральная карьера.

В 1930 году писателя приняли режиссером-ассистентом в Московский Художественный театр. Его первой работой стала инсценировка "Мертвых душ", которая вышла в 1932 году и стала одним из самых успешных спектаклей театра.

Сам Булгаков оставался зрителем. Из дневников Елены Сергеевны известно, что в последние годы жизни он смотрел фильмы "Парижанка", "Облик грядущего", "Мелодия Бродвея 1936 года" и другие картины.

После смерти писателя его имя на долгие годы исчезло из публичного пространства. Возвращение Булгакова к читателям и зрителям началось только в 1960-е годы, когда стали выходить новые издания произведений и появляться экранизации.

Позже на экраны вышли фильмы и телеспектакли "Бег", "Дни Турбиных", "Иван Васильевич меняет профессию", "Собачье сердце" и многочисленные версии "Мастера и Маргариты".

Музей на Большой Пироговской улице рассказывает не только о прошлом, но и показывает, как одна квартира стала местом пересечения литературы, театра и кино.

Ранее "Мосбилет" пригласил москвичей и гостей столицы отметить день рождения Владимира Маяковского с 17 по 19 июля на нескольких площадках – в двух мемориальных квартирах музея поэта, во дворе дома на Красной Пресне, в книжном магазине "Библио-Глобус" и в центре "Зотов", где пройдет фестиваль "Маяковский Weekend".

Ключевые события состоятся 19 июля во дворе дома-музея на Большой Пресне, включая творческие встречи, мастер-классы, экскурсии, программу для детей, а кульминацией станет спектакль "Маяковский. Трагедия в стихах".