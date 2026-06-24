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24 июня, 08:47

Спорт

Фестиваль "День шахмат" пройдет в Москве 20 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фестиваль "День шахмат" состоится в столичном спорткомплексе "ВТБ Арена" на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина 20 июля в рамках проекта "Лето в Москве". Его организуют департамент спорта и Федерация шахмат Москвы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Мероприятие будет посвящено Международному дню шахмат. К участию в фестивале приглашаются все желающие.

В рамках мероприятия будет организовано шесть турниров и 32 сеанса одновременной игры. Ведущим станет Дмитрий Губерниев, а хедлайнером – группа "Корни".

Кроме того, Международный день шахмат будет отмечаться и на других площадках. С 13:00 перед стадионом на Московской алее появится "Шахматный сквер" с интерактивными и фотозонами, мастер-классами, аквагримом, выступлением цирковых артистов и аниматоров.

Также мероприятия проведут около гостиницы "Метрополь", на Самотечном бульваре и в музее-заповеднике "Царицыно". Гости смогут поучаствовать в мастер-классах, эстафетах, подвижных играх и квизе.

В последнюю неделю июня в рамках проекта "Лето в Москве" в столице также пройдет серия культурных мероприятий. С 24 по 30 июня москвичи и гости города смогут посетить выступления звезд эстрады, дворянские игры, мастер-классы и многое другое. В частности, кинопарк "Москино", подведомственный департаменту культуры, 27 и 28 июня приглашает на фестиваль "Солома". Гостей ждут выступления Zivert, Антохи МС, Маши Фэй, групп IOWA и Uma2rman.

Семейный фестиваль "Традиция" прошел в кинопарке "Москино"

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Сюжет: Лето в Москве
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