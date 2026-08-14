Белый дом обвинил более 40 стран в помощи Китаю в обходе пошлин

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Правительство США в своем докладе обвинило Канаду, Мексику, Японию и еще несколько десятков государств в том, что они стали площадкой для перенаправления китайских товаров в обход американских пошлин. Документ получил название "Большая афера с перевалкой грузов".

Как сообщили в Белом доме, Китай использовал третьи страны для незначительной переработки, перемаркировки или переупаковки товаров, создавая видимость, что продукция произведена не в КНР. По данным доклада, такие операции позволяли поставлять товары в юрисдикции с дешевой рабочей силой, слабым таможенным контролем, свободными экономическими зонами или доступом к американскому рынку.

"Со временем эти страны с более низкими таможенными пошлинами, которых сегодня насчитывается более 40, стали стартовой площадкой и центром новой системы уклонения от уплаты пошлин: товары, в основном произведенные в Китае, подвергались минимальной обработке за рубежом и экспортировались в Америку под новыми наименованиями", – говорится в докладе.

В Белом доме подсчитали, что из-за обхода пошлин США ежегодно теряют от 19 до 26 миллиардов долларов. Согласно базовому сценарию, при ежегодной незаконной перевалке грузов на сумму 75 миллиардов долларов страна может потерять около 450 тысяч рабочих мест, а также недополучить федеральные доходы в указанном размере.

В мае президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Пекин. Во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином последний заявил, что стабильные китайско-американские отношения выгодны всему миру. Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам.

Китайский лидер также заявил Трампу, что в торговых войнах нет победителей. По его словам, равноправные отношения являются единственным правильным выбором для Китая и США в условиях разногласий.