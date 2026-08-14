Россия и Украина провели очередной обмен гражданскими лицами

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Очередной гуманитарный обмен между Россией и Украиной состоялся на белорусской территории. В Россию проследовали восемь человек, на Украину – семеро, сообщает агентство БелТА.

Процедура прошла в пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе. По данным агентства, всем гражданам передали наборы с горячим питанием – суп и второе блюдо, а также питьевую воду и фрукты.

Гуманитарную миссию сопровождала региональная делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) в России и Белоруссии.

Замглавы делегации по вопросам оперативной деятельности Ассем Элессави подчеркнул важность таких операций для воссоединения семей и возвращения людей в страну гражданской принадлежности. Он отметил, что иногда у людей возникают трудности с транспортировкой.

"К примеру, они не могут самостоятельно вернуться домой. Мы можем оказать и такого рода поддержку – организовать доставку обычным или специальным транспортом – в зависимости от запроса. Каждый случай прорабатываем в индивидуальном порядке, начиная от маршрута и завершая обеспечением необходимых условий", – сказал Элессави.

Всего за последние годы на белорусской территории было проведено более 70 обменных процедур между Россией и Украиной.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обнародовала список из 224 фамилий украинских военнопленных, которых Москва готова передать Киеву в рамках обмена. Она обратилась к семьям российских пленных, пообещав, что Россия сделает все необходимое для их возвращения.

Лантратова также сообщила о запуске прямого канала коммуникации с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Стороны договорились об оперативном обмене справками, необходимыми для получения социальных и пенсионных выплат семьями погибших.