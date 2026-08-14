Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:23

Политика

Россия и Украина провели очередной обмен гражданскими лицами

Фото: depositphotos/Fotofabrika

Очередной гуманитарный обмен между Россией и Украиной состоялся на белорусской территории. В Россию проследовали восемь человек, на Украину – семеро, сообщает агентство БелТА.

Процедура прошла в пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе. По данным агентства, всем гражданам передали наборы с горячим питанием – суп и второе блюдо, а также питьевую воду и фрукты.

Гуманитарную миссию сопровождала региональная делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) в России и Белоруссии.

Замглавы делегации по вопросам оперативной деятельности Ассем Элессави подчеркнул важность таких операций для воссоединения семей и возвращения людей в страну гражданской принадлежности. Он отметил, что иногда у людей возникают трудности с транспортировкой.

"К примеру, они не могут самостоятельно вернуться домой. Мы можем оказать и такого рода поддержку – организовать доставку обычным или специальным транспортом – в зависимости от запроса. Каждый случай прорабатываем в индивидуальном порядке, начиная от маршрута и завершая обеспечением необходимых условий", – сказал Элессави.

Всего за последние годы на белорусской территории было проведено более 70 обменных процедур между Россией и Украиной.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обнародовала список из 224 фамилий украинских военнопленных, которых Москва готова передать Киеву в рамках обмена. Она обратилась к семьям российских пленных, пообещав, что Россия сделает все необходимое для их возвращения.

Лантратова также сообщила о запуске прямого канала коммуникации с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Стороны договорились об оперативном обмене справками, необходимыми для получения социальных и пенсионных выплат семьями погибших.

Читайте также


политика

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика