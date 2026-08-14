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14 августа, 07:48

Транспорт

Москвичей предупредили о затруднениях на дорогах вечером 14 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве вечером в пятницу, 14 августа, ожидаются локальные затруднения движения в центре города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области. Об этом сообщает Дептранс.

В связи с сокращенным рабочим днем ожидается раннее начало вечернего часа пик, транспортная нагрузка на магистрали возрастет ориентировочно с 16:00. В ведомстве призвали автомобилистов заблаговременно планировать свои поездки и учитывать вероятные заторы.

Ранее сообщалось, что движение будет временно ограничено на нескольких улицах в районе "Лужников" в субботу, 15 августа, с 20:00 в связи с проведением концерта.

Перекрытия затронут Проектируемый проезд № 2309, улицы Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-ю Фрунзенскую, Ефремова и Трубецкую, а также съезд с Хамовнического Вала на Доватора. Парковка будет запрещена с 00:01.

Дачный разъезд осложнит движение в Москве вечером 14 августа

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