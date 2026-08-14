Эксперты "Перезвони сам" рассказали о мошеннических схемах лжеоператоров связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники продолжают использовать схему с представителями мобильных операторов, предлагая абонентам продлить договор, заменить сим-карту или получить бонусы. Об этом рассказали эксперты проекта "Перезвони сам" департамента информационных технологий Москвы.

Злоумышленники могут звонить или писать потенциальным жертвам, сообщая о якобы заканчивающемся сроке действия договора, подозрительной операции или необходимости перевыпуска номера. Затем они просят назвать код из СМС, подтвердить персональные данные или набрать определенную комбинацию на телефоне.

"Главное правило – запрет на передачу кодов из СМС, поскольку это ключ к цифровому профилю пользователя", – подчеркнули в проекте.

По словам экспертов, мошенники также могут убеждать собеседника установить антивирус или другую программу. После установки такое приложение способно получить доступ к информации на устройстве, в том числе к кодам из сообщений. С их помощью злоумышленники могут попасть в личный кабинет оператора, настроить переадресацию звонков и СМС и перехватить коды для доступа к банковским приложениям и другим сервисам.

Еще один риск связан с повторной продажей старых номеров. Мошенники могут приобретать возвращенные в оборот сим-карты и использовать их для восстановления доступа к аккаунтам прежнего владельца. В дальнейшем это может привести к оформлению кредитов, покупкам и другим операциям от его имени.

Эксперты советуют при подозрительном звонке сразу завершить разговор и самостоятельно связаться с оператором по официальному номеру. Коды из СМС нельзя сообщать собеседнику независимо от того, кем он представляется. Для защиты аккаунтов также рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию.

После смены номера необходимо отвязать старую сим-карту от аккаунтов и сервисов, проверить их на подозрительную активность и изменить пароли при необходимости. Если старым номером больше не пользуются, эксперты рекомендуют расторгнуть договор с оператором и проверить, какие абонентские номера зарегистрированы на имя пользователя.

Ранее в МВД сообщили, что телефонные мошенники звонят россиянам под видом сотрудников банков, правоохранительных органов и операторов связи, сообщая о подозрительных операциях, блокировке номера или попытке оформления кредита, чтобы выманить коды, личные данные или заставить перевести деньги на "безопасные счета".

За шесть месяцев в Москве зарегистрировано более 24 тысяч IT-преступлений, что на 6 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

