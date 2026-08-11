МВД: мошенники звонят жертвам под предлогом блокировки номера телефона

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Телефонные мошенники звонят гражданам, сообщая о подозрительных операциях по банковскому счету, необходимости продления договора обслуживания, блокировке номера телефона или попытке оформления кредита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр московского главка МВД России.

Чтобы обмануть потенциальную жертву, злоумышленники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, госучреждений или операторов связи. Для якобы предотвращения блокировки номера или приостановки операции они убеждают собеседника сообщить код подтверждения и персональные данные, установить программы удаленного доступа или перевести деньги на так называемые безопасные счета.

Всего, по данным МВД, за шесть месяцев в Москве зарегистрировано более 24 тысяч преступлений в IT-сфере. Это на 6 тысяч меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Ранее россиянам рассказали, как распознать мошеннический сайт. В частности, выявить сайт злоумышленников можно по адресной строке с неправильным доменом и небрежному дизайну. Кроме того, особое внимание при изучении сайта стоит уделять запросам конфиденциальной информации и прозрачности сведений о компании.

