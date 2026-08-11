Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 08:12

Безопасность
Главная / Новости /

МВД: мошенники звонят жертвам под предлогом блокировки номера телефона

В МВД назвали предлоги, под которыми звонят мошенники

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Телефонные мошенники звонят гражданам, сообщая о подозрительных операциях по банковскому счету, необходимости продления договора обслуживания, блокировке номера телефона или попытке оформления кредита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр московского главка МВД России.

Чтобы обмануть потенциальную жертву, злоумышленники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, госучреждений или операторов связи. Для якобы предотвращения блокировки номера или приостановки операции они убеждают собеседника сообщить код подтверждения и персональные данные, установить программы удаленного доступа или перевести деньги на так называемые безопасные счета.

Всего, по данным МВД, за шесть месяцев в Москве зарегистрировано более 24 тысяч преступлений в IT-сфере. Это на 6 тысяч меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Ранее россиянам рассказали, как распознать мошеннический сайт. В частности, выявить сайт злоумышленников можно по адресной строке с неправильным доменом и небрежному дизайну. Кроме того, особое внимание при изучении сайта стоит уделять запросам конфиденциальной информации и прозрачности сведений о компании.

Мошенники заманивают россиян в схему с нелегальными кол-центрами

Читайте также


безопасность

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика