NYT: Трамп мог сменить самолет в Турции из-за личной угрозы

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Угроза, из-за которой президент США Дональд Трамп тайно пересел в другой самолет в Турции, была направлена на самого главу Белого дома. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету New York Times.

Информированные источники издания подчеркнули, что угроза исходила от Ирана. При этом она касалась не конкретного воздушного судна, подаренного Катаром, а лично Трампа, независимо от того, на каком самолете он летел.

Ранее стало известно, что в ходе июльского саммита НАТО в Анкаре Трамп тайно покинул Турцию на военно-транспортном самолете. По данным СМИ, такое решение было связано с угрозой покушения на американского лидера.

Выяснилось, что Трамп сначала поднялся на борт своего президентского борта, а позже его незаметно пересадили в самолет ВВС США меньшего размера. При этом Белый дом утверждал, что Трамп следует на борту своего авиалайнера, а журналисты и часть сотрудников администрации считали, что летят вместе с президентом на одном самолете.