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01:16

Политика

ВВС России обновили парк авиационной техники практически на 100%

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Парк боевой авиации России практически полностью обновлен современными самолетами и вертолетами. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил командующий ВВС – заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Кобылаш.

По его словам, бойцы освоили применение широкой номенклатуры новых авиационных средств поражения с высокими точностными характеристиками и повышенной дальностью. После начала СВО российская авиация достигла значительных результатов в поражении наземных и воздушных целей, включая БПЛА.

Ключевым элементом для завоевания превосходства в воздухе Кобылаш назвал истребители пятого поколения Су-57. Он отметил, что аналогов этим самолетам в серийном производстве у мировых авиастроительных компаний нет.

Командующий также рассказал, что в сжатые сроки проведен большой объем работ по повышению защищенности авиационной техники на аэродромах, совершенствованию специальной техники и летно-технического обмундирования.

В борьбе с беспилотниками противника незаменимы вертолеты армейской авиации Ка-52М и Ми-28НМ, подчеркнул Кобылаш. Задачи авиационной поддержки войск выполняют многофункциональные истребители Су-35С и Су-30СМ, а также бомбардировщики Су-34М. Стратегическое сдерживание и поражение объектов противника в глубине его территории обеспечивает дальняя авиация с ракетоносцами Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

Россия возглавила рейтинг сильнейших ВВС среди стран Европы по версии издания The National Interest. Как отметили журналисты, у РФ есть мощный флот из 900 фронтовых самолетов.

Российские ВВС включают в себя, прежде всего, многоцелевые самолеты поколения "4,5", в том числе Су-30 и Су-35 в различных модификациях. Кроме того, как подчеркнули журналисты, Россия – одна из немногих стран, у которых есть собственный истребитель пятого поколения – Су-57.

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