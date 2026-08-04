Польша вновь подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой

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Дежурная пара истребителей ВВС Польши вновь поднималась в воздух для сопровождения российского самолета Ил-20, пролетавшего над Балтикой. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш на своей странице в соцсети X.

По словам министра, перехват произошел в 56 километрах к северо-западу от Кошалина. При этом он уточнил, что российский самолет не нарушил польское воздушное пространство.

До этого Польша подняла истребители из-за полета Ил-20 в 60 километрах к северо-западу от польского прибрежного города Леба. Воздушное пространство страны при этом также не нарушалось. Всего за июль были зафиксированы четыре таких случая.

Ранее российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Их сопровождали истребители Су-35. Продолжительность полета превысила 4 часа.

