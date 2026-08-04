Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 17:44

Политика

Польша вновь подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой

Фото: 123RF.com/goodday

Дежурная пара истребителей ВВС Польши вновь поднималась в воздух для сопровождения российского самолета Ил-20, пролетавшего над Балтикой. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш на своей странице в соцсети X.

По словам министра, перехват произошел в 56 километрах к северо-западу от Кошалина. При этом он уточнил, что российский самолет не нарушил польское воздушное пространство.

До этого Польша подняла истребители из-за полета Ил-20 в 60 километрах к северо-западу от польского прибрежного города Леба. Воздушное пространство страны при этом также не нарушалось. Всего за июль были зафиксированы четыре таких случая.

Ранее российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Их сопровождали истребители Су-35. Продолжительность полета превысила 4 часа.

Читайте также


политиказа рубежом

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика