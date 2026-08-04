04 августа, 19:03Мэр Москвы
Собянин сообщил о 14-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве
Фото: МАХ/"Минобороны России"
Силы ПВО Минобороны России сбили беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник.
Атака вражеских дронов на российскую столицу началась 4 августа. К настоящему моменту удалось ликвидировать 14 БПЛА, летевших к городу.
На фоне угрозы столичные аэропорты стали принимать и выпускать самолеты по согласованию с соответствующими органами. Позднее их отменили в авиагаванях Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Во Внуково меры безопасности продолжают действовать.
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