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04 августа, 19:03

Мэр Москвы

Собянин сообщил о 14-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны России сбили беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник.

Атака вражеских дронов на российскую столицу началась 4 августа. К настоящему моменту удалось ликвидировать 14 БПЛА, летевших к городу.

На фоне угрозы столичные аэропорты стали принимать и выпускать самолеты по согласованию с соответствующими органами. Позднее их отменили в авиагаванях Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Во Внуково меры безопасности продолжают действовать.

Пять человек погибли при атаке беспилотников на Московскую область

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