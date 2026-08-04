ФАС возбудила 37 дел против участников рынка нефтепродуктов в 2026 году

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с территориальными органами возбудила в этом году 37 дел и выдала 59 предупреждений нефтяным компаниям и независимым участникам рынка нефтепродуктов. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

По данным на 4 августа, в действиях хозяйствующих субъектов выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства. В ФАС уточнили, что предупреждения направлены для устранения нарушений.

Ранее сеть автозаправочных станций "Газпром нефть" сняла лимиты на отпуск топлива в 13 регионах России. Ограничения отменили на заправках в Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Кемеровской областях, а также в Краснодарском крае, Чувашии и Республике Татарстан. Теперь клиенты могут купить топливо в любом требуемом объеме.

При этом сети АЗС "Лукойл" и "Газпром" повторно ввели ограничения на отпуск топлива в Волгоградской области. Причиной стал резко возросший спрос.