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01 августа, 16:44

Экономика

В Волгоградской области снова ввели лимиты на продажу бензина

Фото: ТАСС/Роман Балаев

Сети автозаправочных станций "Лукойл" и "Газпром" повторно ввели ограничения на отпуск топлива в Волгоградской области, сообщили в комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса региона.

Причиной стал резко возросший спрос. За одну транзакцию на АЗС теперь отпускают не более 40 литров бензина. Компания "Лукойл" также временно ограничила продажу дизельного топлива: в городской черте – до 60 литров, на трассе – до 200 литров. "Газпром", в свою очередь, отпускает дизель без ограничений.

Власти региона заверили, что принимают все необходимые меры для сохранения стабильности на топливном рынке области.

Проблемы с топливом в России начались в мае, что потребовало вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки. По словам вице-премьера Александра Новака, сейчас ситуация на заправках улучшается.

Тем не менее, до конца года в РФ будет продлен запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей. При этом ограничения на экспорт дизельного топлива отменят по мере стабилизации внутреннего рынка.

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