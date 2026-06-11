Правительство РФ держит на контроле цены на топливо

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Правительство России держит на постоянном контроле ситуацию с ценовой динамикой на топливо, а также вопросы обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Минсельхоза, Минэкономразвития, Минэнерго, ФАС, Минтранса, Минфина, Петербургской биржи, а также отраслевых компаний.

Во время совещания был представлен комплекс мер по обеспечению приоритетного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами. Отдельно также рассмотрели вопрос обеспечения сельхозпроизводителей топливом в период проведения сезонных посевных и уборочных работ. В связи с этим участники отметили необходимость бесперебойных поставок для нужд агрокомплекса.

Представители нефтяных компаний доложили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей в целях удовлетворения внутреннего спроса.

Новак поручил сформировать прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке в региональном разрезе с максимальной детализацией всех возможных параметров. Это позволит повысить качество мониторинга, обеспечит своевременное выявление узких мест и даст возможность превентивно принимать необходимые решения.

"Все действующие механизмы должны быть настроены таким образом, чтобы обеспечивать стабильность поставок и сбалансированный уровень цен для всех участников рынка", – отметил Новак.

Ранее вице-премьер РФ отметил необходимость выработки конкретных действий и шагов, позволяющих задействовать весь доступный набор инструментов для надежного снабжения потребителей нефтепродуктами.

В МВД предупредили, что мошенники стали предлагать покупать якобы дешевый бензин на фоне проблем с топливом в Крыму. В частности, злоумышленники стали создавать каналы в мессенджерах, где предлагают приобрести топливные талоны по выгодной цене.