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01:58

Экономика

Новак поручил использовать все инструменты для снабжения россиян топливом

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил необходимость выработки конкретных действий и шагов, позволяющих задействовать весь доступный набор инструментов для надежного снабжения потребителей нефтепродуктами. Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ по итогам совещания по ситуации на рынке топлива.

В совещании приняли участие представители Минэнерго, ФНС, ФАС, Минтранса, профильных департаментов правительства. В ходе него был представлен анализ ситуации на внутреннем рынке топлива, участники рассмотрели динамику цен на бензин и дизельное топливо, а также вопросы доступности топлива в регионах.

Минэнерго представило меры поддержки, направленные на поддержание баланса на внутреннем рынке. Ведомство также уделило отдельное внимание вопросам обеспечения бесперебойного снабжения потребителей нефтепродуктами, своевременного реагирования на изменения рыночных обстоятельств, а также логистики.

В начале июня в Крыму на несколько дней прекратили свободную продажу бензина. Топливо в объеме 20 литров на человека предоставлялось лишь по старым талонам. За продажей бензина следили на заправках должностные лица, которые фиксировали номера машин.

Минэнерго РФ заверило, что примет меры для обеспечения Крыма моторным топливом. Министерство совместно с профильными ведомствами изучает дополнительные меры, которые могут быть предприняты для поддержания стабильных поставок бензина и обеспечения потребностей местных граждан и экономики в моторном топливе.

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