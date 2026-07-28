Аэропорты Внуково и Домодедово сняли ограничения на полеты

Фото: Москва 24

Московские аэропорты Внуково и Домодедово отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В данный момент обе авиагавани возвращаются к штатному режиму работы.

Ограничения на полеты вводились в аэропортах Внуково и Домодедово на фоне очередной попытки атаки БПЛА на Москву. Всего с полуночи над столичным регионом был ликвидирован 81 вражеский беспилотник.

Между тем аналогичные меры безопасности продолжают действовать в аэропорту Жуковский, который принимает и отправляет самолеты лишь по согласованию с соответствующими органами.