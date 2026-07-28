28 июля, 06:24Транспорт
Аэропорты Внуково и Домодедово сняли ограничения на полеты
Фото: Москва 24
Московские аэропорты Внуково и Домодедово отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В данный момент обе авиагавани возвращаются к штатному режиму работы.
Ограничения на полеты вводились в аэропортах Внуково и Домодедово на фоне очередной попытки атаки БПЛА на Москву. Всего с полуночи над столичным регионом был ликвидирован 81 вражеский беспилотник.
Между тем аналогичные меры безопасности продолжают действовать в аэропорту Жуковский, который принимает и отправляет самолеты лишь по согласованию с соответствующими органами.
Из аэропорта Внуково в Турцию отправили весь задержанный багаж