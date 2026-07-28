В Минздраве назвали желтуху основным симптомом гепатита

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Желтуха является наиболее ярким признаком вирусных гепатитов. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

Эксперт дал комментарий к Всемирному дню борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля. Он рассказал, что вирусные гепатиты как у детей, так и у взрослых могут протекать бессимптомно или с маловыраженными симптомами, по которым трудно заподозрить воспаление печени.

По словам специалиста, самый заметный признак – желтуха: в легких случаях она проявляется пожелтением белков глаз, в тяжелых – кожи. При этом моча становится темной, а кал светлеет.

Чуланов также перечислил другие возможные симптомы гепатита: общее недомогание, слабость, тошнота, рвота, чувство тяжести в правом подреберье или верхней части живота, повышение температуры тела.

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