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28 июля, 11:00

Общество

В Минздраве назвали желтуху основным симптомом гепатита

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Желтуха является наиболее ярким признаком вирусных гепатитов. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

Эксперт дал комментарий к Всемирному дню борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля. Он рассказал, что вирусные гепатиты как у детей, так и у взрослых могут протекать бессимптомно или с маловыраженными симптомами, по которым трудно заподозрить воспаление печени.

По словам специалиста, самый заметный признак – желтуха: в легких случаях она проявляется пожелтением белков глаз, в тяжелых – кожи. При этом моча становится темной, а кал светлеет.

Чуланов также перечислил другие возможные симптомы гепатита: общее недомогание, слабость, тошнота, рвота, чувство тяжести в правом подреберье или верхней части живота, повышение температуры тела.

Ранее в США специалисты зафиксировали вспышку "взрывной" диареи. Официально это заболевание называется циклоспороз.

Оно распространилось уже в девяти штатах. Свыше 6,5 тысячи заболевших зарегистрировали в штате Мичиган. Причиной назвали салат айсберг, который используют в ресторанах сети Taco Bell.

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