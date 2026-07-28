Пять пассажиров автобуса госпитализированы после наезда на дерево на юге Москвы

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Пять пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение после наезда на дерево на юге Москвы. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

Установление обстоятельств взято под контроль прокуратурой Южного административного округа, добавили в пресс-службе ведомства Москвы.

Инцидент произошел 28 июля около 10:30 на улице Академика Миллионщикова. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением, что привело к аварии. За оказанием помощи пассажирам следит гендиректор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул.

Ранее в Нижнем Новгороде водитель автобуса скончался за рулем во время движения. После этого неуправляемый транспорт врезался в остановку. В момент инцидента в салоне пассажиров не было.