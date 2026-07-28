28 июля, 13:15Происшествия
Пять пассажиров автобуса госпитализированы после наезда на дерево на юге Москвы
Фото: телеграм-канал "112"
Пять пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение после наезда на дерево на юге Москвы. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.
Установление обстоятельств взято под контроль прокуратурой Южного административного округа, добавили в пресс-службе ведомства Москвы.
Инцидент произошел 28 июля около 10:30 на улице Академика Миллионщикова. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением, что привело к аварии. За оказанием помощи пассажирам следит гендиректор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул.
Ранее в Нижнем Новгороде водитель автобуса скончался за рулем во время движения. После этого неуправляемый транспорт врезался в остановку. В момент инцидента в салоне пассажиров не было.