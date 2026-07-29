Войска США отразили атаку иранских ракет на Ближнем Востоке

Фото: depositphotos/trekandshoot

Боевики Корпуса стражей исламской революции (КСИР) попытались провести внезапную атаку на силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке, при помощи баллистических ракет. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM).

"Все иранские ракеты были успешно перехвачены. Силы США остаются бдительными и находятся в состоянии высокой боевой готовности", – добавили в армии США.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля 2026 года после ударов США и Израиля по иранским объектам, на что Тегеран ответил зеркально.

Стороны заключили временное примирение, а в июне подписали меморандум о взаимодействии, однако в июле боевые действия возобновились.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что иранская сторона через посредников и напрямую просила о встрече с американскими представителями. Позже он заявил о "дружественной обстановке" на переговорах Вашингтона и Тегерана. По мнению Трампа, диалог стал возможен только после того, как американская сторона возобновила удары по Ирану.