Стоматолог Бутенко: самостоятельное лечение зубов может привести к поражению почек

Жительница столицы запломбировала зуб материалом для маникюра и испытала сильнейшую боль, сообщили СМИ. Чем опасны подобные методы и какие еще случаи самолечения встречаются в практике стоматологов – в материале Москвы 24.

Доигралась до воспаления

Мастер по маникюру из столицы едва не лишилась зуба, поставив пломбу из геля, который использует в своей работе. Она две недели терпела боль, чтобы не отменять клиенток, сообщил телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, девушка сточила пораженные кариесом ткани, заполнила полость средством и закрепила материал под лампой. "Пломба" собственного изготовления продержалась лишь два дня: из‑за усилившейся невыносимой боли пациентка все же была вынуждена обратиться к врачам. Стоматологи выявили повреждение пульпы и воспалительный процесс: пациентке потребовалось очистить и запломбировать каналы, а после восстановить зуб. Если бы обращение произошло позже, сохранить его уже не удалось бы, отметили специалисты.

Ранее стало известно, что объем продаж временных пломб, накладных виниров и фальшивых брекетов на маркетплейсах вырос на 63% по итогам первого квартала 2026 года. Россияне за это время купили свыше 150 000 подобных товаров на 39 миллионов рублей.

При этом многие пользователи пожаловались, что временные пломбы не соответствуют заявленным свойствам. Кроме того, массу нареканий вызвали универсальные капы для выравнивания и отбеливания: многие указывали на неудобство конструкции и невозможность нормально закрыть рот.

Кроме того, член профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева в разговоре с Москвой 24 напомнила об опасности отбеливающих полосок, которые полюбили зумеры. По ее словам, при ежедневном применении они вымывают органические вещества из эмали, делая ее тоньше, чувствительнее и приводя к повышенной стираемости зубов.

Применять этот метод рекомендуется не чаще одного раза в месяц. По словам специалиста, перед использованием необходимо выполнить подготовительные шаги: почистить зубы пастой без отбеливающих компонентов, воспользоваться ирригатором, а затем нанести полоску строго на время, указанное в инструкции.

Вплоть до смерти?

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью, предупредил в разговоре с Москвой 24 стоматолог, челюстно-лицевой хирург Олег Бутенко.

"Человек наносит в кариозную полость агрессивные вещества, содержащие остаточные токсичные мономеры, которые начинают убивать внутренний нерв – пульпу. В омертвевшую ткань проникают стафилококки, стрептококки и их ассоциации, вызывая гнойное воспаление", – отметил он.

По словам специалиста, любое воспаление проходит три последовательные стадии. Сначала наступает альтерация – повреждение тканей. Затем следует экссудация: в очаг воспаления выделяется жидкость с лимфоцитами, которые активно борются с микробами. Завершающей стадией становится пролиферация: она развивается в случае успешного выздоровления организма и связана с восстановлением поврежденных тканей.

"Но пульповая камера зуба маленькая, окружена твердой оболочкой эмали и дентина, кровоток прекращается, и микробы начинают "поедать" зуб изнутри, образуя гной. Сначала возникает острый пульпит – боль в ночное время, пульсирующая, отдающая в висок, нижнюю челюсть, затылок. Затем гной выходит за пределы зуба в связку, вызывая острый пародонтит. Если не купировать его, гной проникает в прослойку между зубом и надкостницей, провоцируя периостит", – пояснил стоматолог.





Олег Бутенко стоматолог, челюстно-лицевой хирург Дальше – абсцесс, требующий хирургического вмешательства в стационаре. В запущенных случаях – флегмона, которая может попасть в плевру, грудную полость (медиастенит), вызвать сепсис и привести к смерти.

По его словам, в группе риска пожилые люди, лица, принимающие психоактивные вещества и те, у кого в анамнезе есть серьезные патологии. Однако это не значит, что опасность не угрожает остальным.

"Здоровый человек может простудиться или начать греть воспаленный зуб путем посещения бани и хамама, либо используя грелку и горячие примочки, создавая термостат для микрофлоры, которая начинает агрессивно размножаться", – добавил Бутенко.

Кроме того, внутри зуба могут оказаться анаэробные микробы (например, клостридии), вызывающие флегмону Людвига – молниеносное заболевание с токсическим поражением печени и почек. Поэтому даже у здорового человека зуб может быть заражен опасными ассоциациями микробов, обратил внимание стоматолог.



(хроническое инфекционное заболевание. – Прим. ред.) . Также встречаются нагноения после косметологических процедур (филлеры в челюстно-лицевой зоне). Есть отдельная категория – карбункулы и фурункулы в челюстно-лицевой области: ими занимается челюстно-лицевой хирург, потому что в этой зоне проходит вена, впадающая в вены мозга. Если раздавить большой прыщ или карбункул, микробы попадают в кровяное русло, образуется тромб, который может вызвать инсульт.

Олег Бутенко стоматолог, челюстно-лицевой хирург В практике были случаи, когда женщине гадалка посоветовала втирать в десну сено с экскрементами овцы – возник актиномикоз. Также встречаются нагноения после косметологических процедур (филлеры в челюстно-лицевой зоне). Есть отдельная категория – карбункулы и фурункулы в челюстно-лицевой области: ими занимается челюстно-лицевой хирург, потому что в этой зоне проходит вена, впадающая в вены мозга. Если раздавить большой прыщ или карбункул, микробы попадают в кровяное русло, образуется тромб, который может вызвать инсульт.

Также некоторые прибегают к использованию гвоздичного масла, которое обладает антисептическим и противовоспалительным эффектом. Однако, по словам специалиста, микрофлора внутри корневой системы зуба находится глубоко, и примочки лишь временно снимают симптомы, не устраняя причину.



Таким образом, никакие домашние средства не являются соразмерными профессиональным методам лечения, заключил Бутенко.

